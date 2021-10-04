ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 512 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 1 сентября по 2 октября на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 429 противопехотных, 83 противотанковых мины и 533 неразорвавшихся боеприпаса.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 962 гектара территории.