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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 512 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 512 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.
Происшествия
4 октября 2021 г. 15:03
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 512 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 1 сентября по 2 октября на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 429 противопехотных, 83 противотанковых мины и 533 неразорвавшихся боеприпаса.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 962 гектара территории.

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Версия на английском языке Nearly 150 landmines found in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Bir ay ərzində azad olunan ərazilərdə daha 512 mina aşkarlanıb

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