ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 327 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 8 по 13 августа в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 134 противопехотные мины, 193 противотанковые мины и 39 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 685 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.