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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 327 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 327 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
15 августа 2022 г. 13:52
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 327 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 8 по 13 августа в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 134 противопехотные мины, 193 противотанковые мины и 39 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 685 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 327 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 327 mina aşkarlanıb

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