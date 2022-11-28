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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 248 неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 248 неразорвавшихся боеприпасов Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 248 неразорвавшихся боеприпасов.
Происшествия
28 ноября 2022 г. 12:53
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 248 неразорвавшихся боеприпасов

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 248 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Агентстве, с 21 по 26 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 10 противотанковых мин и 248 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 321 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 248 unexploded ordnance found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə daha 248 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb

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