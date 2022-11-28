ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 248 неразорвавшихся боеприпасов

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 248 неразорвавшихся боеприпасов.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 248 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Агентстве, с 21 по 26 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 10 противотанковых мин и 248 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 321 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.