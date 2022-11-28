ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 248 неразорвавшихся боеприпасов

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 248 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщили Report в Агентстве, с 21 по 26 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 10 противотанковых мин и 248 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате территория площадью 321 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.