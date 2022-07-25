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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 195 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 195 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
25 июля 2022 г. 11:03
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 195 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 18 по 24 июля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 184 противопехотные мины, 11 противотанковых мин и 181 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 953 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 195 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 195 mina aşkarlanıb

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