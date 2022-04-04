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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 165 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 165 мин Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.
Происшествия
4 апреля 2022 г. 12:28
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 165 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 1 по 31 марта на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 68 противопехотных, 97 противотанковых мин и 298 неразорвавшихся боеприпасов.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 306,7 гектара территории.

С 10 ноября 2020 года по 31 марта текущего года на освобожденных территориях выявлено и обезврежено 10 668 противопехотных, 4 962 противотанковые мины и 14 347 неразорвавшихся боеприпасов.

В общей сложности 7 866 гектаров территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 165 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 165 mina aşkarlanıb

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