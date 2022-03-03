ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 159 мин

Агентство Азербайджанской республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Агентство Азербайджанской республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 1 по 28 февраля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 96 противопехотные, 63 противотанковые мины и 601 неразорвавшийся боеприпас.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 379,6 гектара территории.

С 10 ноября 2020 года по 28 февраля текущего года на освобожденных территориях выявлено и обезврежено 10 600 противопехотных, 4 865 противотанковых мин и 14 045 неразорвавшихся боеприпасов.

В общей сложности 7 560 гектаров территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.