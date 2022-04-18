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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 125 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 125 мин Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.
Происшествия
18 апреля 2022 г. 11:02
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 125 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию, проведенных с 11 по 16 апреля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 59 противопехотных, 66 противотанковых мин и 237 неразорвавшихся боеприпасов.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 445,8 гектаров территории.

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Версия на английском языке Another 125 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 125 mina aşkarlanıb

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