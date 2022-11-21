ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 119 мин

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 119 мин.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 119 мин.

Как сообщили Report в Агентстве, с 14 по 19 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных мин, 23 противотанковые мины и 345 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 358 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.