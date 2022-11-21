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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 119 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 119 мин Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 119 мин.
Происшествия
21 ноября 2022 г. 13:40
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 119 мин

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 119 мин.

Как сообщили Report в Агентстве, с 14 по 19 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных мин, 23 противотанковые мины и 345 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 358 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 119 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ANAMA azad edilən ərazilərdə daha 119 mina aşkarlayıb

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