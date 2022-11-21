ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 119 мин

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 119 мин.
Как сообщили Report в Агентстве, с 14 по 19 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных мин, 23 противотанковые мины и 345 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате территория площадью 358 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.