ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 38 мин

11:55

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 6 по 11 декабря были обнаружены и обезврежены 9 противопехотных, 29 противотанковых мин и 262 неразорвавшихся боеприпаса.

В целом, за указанный период территория площадью 78,3 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.