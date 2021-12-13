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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 38 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 38 мин 11:55
Происшествия
13 декабря 2021 г. 12:04
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 38 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 6 по 11 декабря были обнаружены и обезврежены 9 противопехотных, 29 противотанковых мин и 262 неразорвавшихся боеприпаса.

В целом, за указанный период территория площадью 78,3 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке 38 mines detected in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 38 mina aşkarlanıb

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