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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 190 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 190 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях
Происшествия
26 сентября 2022 г. 15:30
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 190 мин

За неделю в ходе мероприятий, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), обезврежены 46 противопехотных мин и 267 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Агентстве, с 19 по 24 сентября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных мин, 144 противотанковые мины и 267 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 457 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 190 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 190 mina aşkarlanıb

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