ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 190 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях

За неделю в ходе мероприятий, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), обезврежены 46 противопехотных мин и 267 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Агентстве, с 19 по 24 сентября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных мин, 144 противотанковые мины и 267 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 457 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.