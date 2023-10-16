ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 581 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".
С 9 по 15 октября на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 85 противотанковых мин, 496 противопехотных мин и 1 732 неразорвавшихся боеприпаса.
В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 631 га.