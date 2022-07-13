ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 51 мина

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 4 по 8 июля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных мин, 5 противотанковых и 264 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 586 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.