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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 51 мина

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 51 мина Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
13 июля 2022 г. 12:30
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 51 мина

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 4 по 8 июля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных мин, 5 противотанковых и 264 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 586 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 51 mina aşkarlanıb

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