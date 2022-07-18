ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 121 мина

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, 11 по 16 июля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 111 противопехотных мин, 5 противотанковых и 178 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 849,2 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.