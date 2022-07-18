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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 121 мина

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 121 мина Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
18 июля 2022 г. 16:26
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 121 мина

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, 11 по 16 июля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 111 противопехотных мин, 5 противотанковых и 178 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 849,2 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 121 mina aşkarlanıb

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