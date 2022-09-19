ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена 201 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 12 по 17 сентября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 58 противопехотных мин, 143 противотанковые мины и 98 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 563 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.