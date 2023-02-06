ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено 168 неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о разминировании на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о разминировании на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе операций по разминированию с 30 января по 4 февраля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 7 противотанковых мин и 168 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 362 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.