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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено 168 неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено 168 неразорвавшихся боеприпасов Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о разминировании на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
6 февраля 2023 г. 12:32
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено 168 неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о разминировании на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе операций по разминированию с 30 января по 4 февраля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 7 противотанковых мин и 168 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 362 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 7 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 7 mina aşkarlanıb

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