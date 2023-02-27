ANAMA: На освобожденных территориях на прошлой неделе обнаружено еще 14 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе на освобожденных от оккупации территориях обезвредило еще 14 мин.
Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, в ходе проведенных с 20 по 25 февраля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане операций по разминированию были обнаружены и обезврежены 14 противотанковых мин и 443 неразорвавшихся боеприпаса.
В течение недели территория площадью 384 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.