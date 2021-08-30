ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 108 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 23 по 28 августа на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 31 противотанковая, 77 противопехотных мин и 107 единиц неразорвавшихся боеприпасов.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 179 гектаров территории.