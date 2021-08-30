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ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 108 мин

ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 108 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.
Происшествия
30 августа 2021 г. 15:24
ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 108 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 23 по 28 августа на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 31 противотанковая, 77 противопехотных мин и 107 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 179 гектаров территории.

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Версия на английском языке More than 100 mines found in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 108 mina aşkarlanıb

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