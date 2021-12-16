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ANAMA: На дороге Горадиз-Агбенд обнаружены 752 мины и НРБ

ANAMA: На дороге Горадиз-Агбенд обнаружены 752 мины и НРБ Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) продолжает работы по очистке от взрывчатых устройств участка автодороги Горадиз-Агбенд, пролегающего по территории Джебраильского района.
Происшествия
16 декабря 2021 г. 13:04
ANAMA: На дороге Горадиз-Агбенд обнаружены 752 мины и НРБ

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) продолжает работы по очистке от взрывчатых устройств участка автодороги Горадиз-Агбенд, пролегающего по территории Джебраильского района.

Как передает командированный в Джебраильский район сотрудник Report, эта дорога является частью проекта "Зангезурский коридор".

Операции по разминированию автомобильной дороги осуществляют ANAMA и Министерство обороны Азербайджана.

ANAMA осуществляет операции вдоль бывшей линии соприкосновения на сильно загрязненной минами территории.

"Операции по очистке автомобильной дороги Горадиз-Агбенд от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) Агентство начало 31 августа текущего года. Согласно заказу, планируется расчистить участок автомобильной дороги с 22-го по 36-й км, то есть около 14 километров. 6 километров или 190 га уже полностью очищены от мин и НРБ.

Всего на указанной территории ANAMA обнаружило и обезвредило 752 мины и НРБ, среди которых 396 противопехотных мин, 25 противотанковых мин и 331 НРБ. Министерство обороны начало операции по разминированию по указанному проекту с 1 июня 2021 года, уже очищено 558 га территории", - сообщили в ANAMA.

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Версия на английском языке ANAMA announces number of mines found on Horadiz-Agband highway 
Версия на азербайджанском языке ANAMA Horadiz-Ağbənd yolunda aşkarlanan minaların sayını açıqlayıb

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