ANAMA и МВД обратились к населению

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) и Министерство внутренних дел обратились к населению.

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) и Министерство внутренних дел обратились к населению.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Граждан, в особенности детей, просим не прикасаться к неизвестным и подозрительным предметам. Следует немедленно сообщить о находке в службу 102. Учитывая, что освобожденные от оккупации районы заминированы, а на подвергшихся в ходе войны вражескому обстрелу территориях имеются неразорвавшиеся боеприпасы, установки, содержащие взрывчатые вещества, гражданам запрещается заходить на эти территории до тех пор, пока не будет создана возможность безопасного проезда. Настоятельно просим граждан воздержаться от посещения этих районов".