ANAMA и МЧС очищают территорию "Азербайджанфильм" от потенциально опасных предметов

ANAMA и МЧС очищают территорию "Азербайджанфильм" от потенциально опасных предметов

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) и МЧС очищают территорию киностудии "Азербайджанфильм", где 26 июня вспыхнул сильный пожар, от потенциально опасных предметов.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а представители ANAMA и МЧС ведут работы по обезвреживанию и очистке территории.

В ведомстве отметили, что Управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры продолжает предварительное расследование по факту взрыва и последовавшего пожара на киностудии.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены патроны, ракетницы, гильзы, баллоны с пропаном, а также различные виды учебных взрывчатых веществ. Для обеспечения безопасности на месте происшествия дежурили также бригады скорой медицинской помощи.