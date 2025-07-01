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ANAMA и МЧС очищают территорию "Азербайджанфильм" от потенциально опасных предметов

ANAMA и МЧС очищают территорию "Азербайджанфильм" от потенциально опасных предметов ANAMA и МЧС очищают территорию "Азербайджанфильм" от потенциально опасных предметов
Происшествия
1 июля 2025 г. 15:02
ANAMA и МЧС очищают территорию Азербайджанфильм от потенциально опасных предметов

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) и МЧС очищают территорию киностудии "Азербайджанфильм", где 26 июня вспыхнул сильный пожар, от потенциально опасных предметов.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а представители ANAMA и МЧС ведут работы по обезвреживанию и очистке территории.

В ведомстве отметили, что Управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры продолжает предварительное расследование по факту взрыва и последовавшего пожара на киностудии.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены патроны, ракетницы, гильзы, баллоны с пропаном, а также различные виды учебных взрывчатых веществ. Для обеспечения безопасности на месте происшествия дежурили также бригады скорой медицинской помощи.

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