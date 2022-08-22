ANAMA: Еще 562 га освобожденных территорий очищены от мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 15 по 20 августа в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 239 противопехотных мин, 140 противотанковых мин и 125 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 562 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.