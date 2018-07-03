Американская актриса сравнила Иванку Трамп с лишаём и опухолью

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Американская комедийная актриса Мишель Вульф в своём телешоу The Break, которое выпускает компания Netflix, назвала дочь президента США Дональда Трампа Иванку лишаём и сравнила её с раковой опухолью.

Как сообщает Report, об этом передаёт Fox News.

"Тебя случайно не называют лишаём? Ты не обязательно самое опасное существо в администрации, но ты крайне неприятная, совершенно неизлечимая, и ты всегда появляешься там, где нас ждут провалы", — обратилась Вульф к Иванке Трамп в своём телешоу.

В прошлом месяце Вульф в своих речах атаковала супругу действующего американского президента, заявляя, что той не было на публике долгое время, потому что она перенесла пластическую операцию. Ранее сам Дональд Трамп называл высказывания Мишель Вульф "грязными", когда она нелестно отзывалась о приёме Ассоциации корреспондентов в Белом доме.