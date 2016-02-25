Али Миралиев: Экспертизу тела Ильхамы Гулиевой проводят из-за подозрения на отравление

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Причиной проведения экспертизы тела Ильхамы Гулиевой в патологоанатомическом бюро стало ее заявление об отравлении бывшей помощницей Мехрибан Гусейновой.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил родственник И.Гулиевой певец Али Миралиев.

Он отметил, что экспертиза выяснит, умерла ли народная артистка от сердечной недостаточности, или от отравления.

Отметим, что Ильхама Гулиева скончалась сегодня утром в возрасте 73-х лет.