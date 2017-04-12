Али Инсанов дал на суде показания

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Гарадагском районном суде продолжилось судебное заседание по делу в отношении бывшего министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева гособвинитель огласил обвинительный акт.

Прокурор заявил, что согласно обвинительному акту, А.Инсанов приобрел в исправительном учреждении №13, где отбывает наказание, психотропные вещества и держал их у себя: "Во время проверок указанные психотропные вещества были обнаружены и был составлен соответствующий протокол. При составлении протокола Али Инсанов напал на составляющего документ сотрудника Пенитенциарной службы Анара Мамедова. Он разорвал его погоны и толкнул. Анар Мамедов упал и получил травму головы".

А.Инсанов заявил, что считает себя невиновным по объявленному обвинению. Бывший министр здравоохранения назвал обвинения фальшивыми.

Допрошенный в качестве пострадавшего Анар Мамедов заявил, что подтверждает сказанное в обвинительном акте.

На процессе также дали показания свидетели, которые отбывают наказание в исправительном учреждении. Это – Ровшан Салахов, Шунасиб Алиев, свидетель, бывший осужденный Анар Тахмазов, сотрудник Пенитенциарной службы Физули Исмаилов. Они также подтвердили сказанное в обвинительном акте.

Очередное заседание суда назначено на 19 апреля.

Отметим, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.

24 августа прошлого года в отношении А.Инсанова было выдвинуто обвинение по 3 статьям УК.

Экс-министр обвиняется по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в следственных изоляторах).

В Гарадагском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.