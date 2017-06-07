Али Гасанов посетил территорию в Ясамале, где произошел пожар

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Председатель государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов находится в Ясамале на территории, где произошел пожар.

Как сообщает Report, Али Гасанов, прибывший на место в связи с пожаром в общежитии, в котором разместились вынужденные переселенцы, встретился с ними.

Находящийся в настоящее время на месте происшествия председатель комитета знакомится с ситуацией.

Отметим, что на улице Шарифзаде в Ясамальском районе Баку в общежитии, где разместились вынужденные переселенцы, произошел сильный пожар.

На место происшествия привлечены пожарные министерства по чрезвычайным ситуациям, жители были эвакуированы из здания.

Пожар был потушен.