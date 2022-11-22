Али Алиев приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы

Председатель Партии граждан и развития Али Алиев приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Сабунчинского районного суда Анара Рзаева. Прокурор просил приговорить А

Председатель Партии граждан и развития Али Алиев приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Сабунчинского районного суда Анара Рзаева.

Прокурор просил приговорить А.Алиева к 4 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, А.Алиев избил находящегося с ним в одной камере заключенного. Председателю партии предъявлено обвинение по статье 127.2.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью - совершенное общеопасным способом или из хулиганских побуждений).

Ранее полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов, пострадавшие при крушении вертолета МИ-17 Государственной пограничной службы на территории Хызы, подали в суд в порядке частного обвинения на председателя партии Али Алиева.