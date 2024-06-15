О нас

Алескер Мамедли будет переведен в госпиталь

Алескер Мамедли будет переведен в госпиталь
Происшествия
15 июня 2024 г. 15:33
Алескер Мамедли будет переведен в госпиталь

Алескер Мамедли, задержанный по делу Toplum TV, будет переведен в госпиталь.

Как сообщает Report, об этом сообщил его адвокат Агиль Лайыдж.

По его словам, решение об этом принял Хатаинский районный суд города Баку.

"Суд рассмотрел нашу жалобу в связи с переводом Алескера Ахмедоглу в больницу для обследования. Следственный орган не возражал против жалобы. Алескер на короткое время будет переведен в госпиталь, который он сам выбрал для обследования и проведения биопсии".

Напомним, что 9 марта этого года Хатаинский районный суд города Баку вынес решение об избрании в отношении А.Мамедли меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ələsgər Məmmədli hospitala köçürüləcək

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi