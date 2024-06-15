Алескер Мамедли будет переведен в госпиталь

Алескер Мамедли, задержанный по делу Toplum TV, будет переведен в госпиталь.

Как сообщает Report, об этом сообщил его адвокат Агиль Лайыдж.

По его словам, решение об этом принял Хатаинский районный суд города Баку.

"Суд рассмотрел нашу жалобу в связи с переводом Алескера Ахмедоглу в больницу для обследования. Следственный орган не возражал против жалобы. Алескер на короткое время будет переведен в госпиталь, который он сам выбрал для обследования и проведения биопсии".

Напомним, что 9 марта этого года Хатаинский районный суд города Баку вынес решение об избрании в отношении А.Мамедли меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.