Александр Лапшин экстрадирован в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска в Баку, передан сотрудникам Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как передает Report, он был задержан в Беларуси по требованию Азербайджана.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах".