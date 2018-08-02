Албания упразднит границу с Косово 1 января 2019 года

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Граница между Албанией и Косово будет упразднена с 1 января 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил государственный министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко во время манифестации, посвященной проблемам албанской диаспоры.

"Нам нужно открыть границу между Албанией и Косово, премьер-министр (Албании Эди Рама - ред.) сказал нам, что он принял решение. 1 января начинается свободное движение между Албанией и Косово", - заявил П.Майко.

Присутствовавшие на мероприятии глава Косова Хашим Тачи и премьер Рамуш Харадинай не комментировали решение Эди Рамы упразднить границу.