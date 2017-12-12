Актер-азербайджанец подозревается в краже 27 млн рублей у московского банка

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали киноактера-уроженца Азербайджана Эльсевара Джафарова по подозрению в похищении 27 млн рублей (775 тыс. манатов), передает Report со ссылкой на РЕН-ТВ.

Директор московского филиала одного из банков обратилась в полицию с заявлением о том, что в течение дня в операционной системе банка произошел сбой, после которого на счете была обнаружена недостача в более чем 27 млн рублей (775 тыс. манатов).

Следствие установило хищение средств неустановленным путем со счета банка, было возбуждено уголовное дело.

Затем правоохранителями был задержан уроженец Азербайджана Эльсевар Джафаров.

30-летний мужчина проживает в Петербурге и занимается актерской деятельностью в киностудии "Прогресс". Актер полностью признал свою вину.

Подробности крупной кражи выясняются.