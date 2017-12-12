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    Актер-азербайджанец подозревается в краже 27 млн рублей у московского банка

    Правоохранительные органы Москвы задержали киноактера Эльсевара Джафарова по подозрению в похищении крупной суммы денег

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали киноактера-уроженца Азербайджана Эльсевара Джафарова по подозрению в похищении 27 млн рублей (775 тыс. манатов), передает Report со ссылкой на РЕН-ТВ.

    Директор московского филиала одного из банков обратилась в полицию с заявлением о том, что в течение дня в операционной системе банка произошел сбой, после которого на счете была обнаружена недостача в более чем 27 млн рублей (775 тыс. манатов).

    Следствие установило хищение средств неустановленным путем со счета банка, было возбуждено уголовное дело.

    Затем правоохранителями был задержан уроженец Азербайджана Эльсевар Джафаров.

    30-летний мужчина проживает в Петербурге и занимается актерской деятельностью в киностудии "Прогресс". Актер полностью признал свою вину.

    Подробности крупной кражи выясняются.

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