​Аксаккалы Нардарана обратились к государственным структурам

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня тела погибших в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) в Нардаране, будут переданы семьям.

Об этом сообщил Report председатель Совета аксаккалов Нардарана кербалаи Натиг Керимов.

Н.Керимов отметил, что в связи с этим Совет аксаккалов Нардарана направил обращение в государственные структуры.

По словам Н.Керимова, в обращении также сказано, что площадь Имам Хусейна опустошена и жители Нардарана выступают за мирное урегулирование конфликта: "Мы стараемся получить тела погибших. Кроме того, в поселке нет света, надо возобновить его подачу в короткие сроки. Здесь вопросы решает государство".

Он отметил, что после того, как 29 ноября площадь Имам Хусейна опустела, никаких неприятных событий не происходило.

Отметим, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД в соответствии с поступившей в министерство внутренних дел информацией о прикрывающейся религией вооруженной преступной группировке, планирующей нарушить общественно-политическую стабильность в республике, осуществить провокации, массовые беспорядки, террористические акты, 26 ноября провела операцию в поселке Нардаран города Баку.

В ходе операции произошел вооруженный инцидент, в результате которого погибли 6 человек, включая двух сотрудников полиции. Еще один человек скончался в Городской клинической больнице №3.