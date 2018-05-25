Акиф Човдаров попросил оправдания, суд удалился на совещание

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на основе приговора в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова и других лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова выступил обвиняемый А.Човдаров. Он попросил вынести в его отношении оправдательный приговор.

Затем выступил государственный обвинитель. Он потребовал оставить в силе апелляционные жалобы.

Состав суда удалился на совещание до 29-го мая. В тот же день будет объявлено решение суда.

Отметим, что А.Човдаров и другие были арестованы в 2015-ом году. По решению Бакинского военного суда А.Човдарова приговорили к 12-ти, Селима Мамедова - 11-ти, Акифа Алиева - 5-ти, Орхана Османова - 4-м годам тюремного заключения.

Конфискована большая часть их имущества на 33 млн манатов и подано представление для лишения их чинов.