Акиф Човдаров переведен в учреждение по отбыванию наказания

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности генерал-майор Акиф Човдаров, Салим Мамедов и Орхан Османов были этапированы.

Как сообщает Report, эти лица были переведены из Бакинского следственного изолятора в учреждение по отбыванию наказания № 9.

После этого А.Човдаров и другие будут отбывать наказание в этой колонии.

Отметим, что А.Човдаров и другие были арестованы в 2015-ом году. По решению Бакинского военного суда А.Човдарова приговорили к 12-ти, Селима Мамедова - 11-ти, Акифа Алиева - 5-ти, Орхана Османова - 4-м годам тюремного заключения.

Конфискована большая часть их имущества на 33 млн манатов и подано представление для лишения их чинов.

Часть недовольных решением суда заключенных и потерпевших лиц подали апелляционную жалобу.

Кроме того, с апелляционной жалобой в суд обратились члены семьи А.Човдарова - сын Руслан Човдаров, супруга Ибадет Човдарова, дочери Гюнай Амирджанова и Аида Гадымова.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу А.Човдарова и других лиц.