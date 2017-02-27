Акиф Човдаров оскорбил на суде потерпевших

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе, прошедшем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, показания дали несколько свидетелей по эпизоду потерпевшего руководителя ЖСК Yeni Yasamal Джахангира Алышова.

Они заявили, что приобрели в ЖСК квартиры.

В интервью журналистам адвокат А.Човдарова Садиг Расулов сказал, что на заседании они выступили с ходатайством. Они потребовали принести в суд регистрационный журнал ЖСК Yeni Yasamal.

Суд удовлетворил ходатайство.

Адвокат отметил, что на процессе пострадавший Надир Фейзиев опроверг данное следствию показание: "Он является пострадавшим по эпизоду Джахангира Алышова. Во время допроса на следствии Надир Фейзиев сказал, что бывший сотрудник МНБ Алы Набиев незаконно держал его в административном здании министерства. Якобы, Алы требовал у него квартиры. На прошлом процессе по эпизоду показания дал Алы Набиев. В этот раз Надир Фейзиев заявил, что в административном здании министерства его задержали много человек".

С.Расулов сказал, что в суде между Н.Фейзиевым и А.Набиевым произошла очная ставка: "Во время очной ставки Надир Фейзиев сказал, что не знает Алы Набиева и даже не припоминает его. Он не подтвердил данное следствию показание".

А А.Човдаров сказал, что потерпевший лжет: "Потерпевшие как будто похожи на питающихся падалью птиц. Они думаю, что смогут воспользоваться моим нынешним положением".

Процесс продолжится во вторую половину дня.

Напомним, что во время допроса на следствии Дж.Алышов указал, что А.Човдаров вызвал его в МНБ и потребовал 500 000 манатов. Затем Дж.Алышов отдал А.Човдарову 350 000 манатов.

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А.Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С.Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А.Алиева и бывшего завотделом О.Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.