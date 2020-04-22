Акиф Човдаров на свободе - ФОТО

Распространено фото досрочно особожденного бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана (МНБ) генерал-майора Акифа Човдарова на свободе.

Полученная Report фотография сделана минувшим днем.

Отпущенный на свободу распоряжением о помиловании президента Ильхама Алиева А.Човдаров после 2-недельного карантина объединился с родными 21 апреля. Минувшим днем он встретился со своими адвокатами Кямандаром Насибовым и Садигом Расуловым и сделал совместную фотографию.

А.Човдаров был арестован в 2015 году. Решением Бакинского военного суда он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

А.Човдаров был освобожден подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 апреля распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц".