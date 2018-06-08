Акиф Ализаде переизбран президентом НАНА - ОБНОВЛЕНО

8 июня, 2018 14:49

© Report/ Elchin Murad Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Акиф Ализаде переизбран президентом НАНА. *** 14:45 Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) начались выборы на пост президента академии. Как сообщает Report, на указанную должность выдвинута кандидатура нынешнего президента НАНА, академика Акифа Ализаде. На собрании принято решение включить имя А.Ализаде в бюллетень тайного голосования в качестве кандидата на указанную должность. Отметим, что президент НАНА будет избран действительными членами академии.