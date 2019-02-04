"Аграркредит" подал в отношении Джахангира Гаджиева гражданский иск на 3.7 млрд манатов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Хидаятзаде, бывшего депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева,Тебриза Абдульгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Хейбетова,Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе, продолжившемся во вторую половину дня под председательством судьи Фаика Ганиева, гособвинитель подытожил оглашение обвинительного акта.

Дж.Гаджиев и другие не посчитали себя виновными по объявленному обвинению.

В суде сказали, что гражданский истец - небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" подало в отношении Дж.Гаджиева гражданский иск на более 3 млрд 700 тыс. манатов по выделенным 69 иностранным компаниям кредитам.

Кроме того, было объявлено о подаче гражданского иска также в отношении других лиц.

Эти лица заявили, что не принимают гражданский иск.

Прокурор потребовал допросить обвиняемых, а затем потерпевших и свидетелей, и огласить другие документы.

Суд предложил, чтобы бывший руководитель банка Дж.Гаджиев дал показания. Дж.Гаджиев отметил, что даст показания на очередном заседании.

Процесс продолжится 7 февраля.