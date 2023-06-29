Агентство: в направлении дороги Муганлы-Исмаиллы произошли оползни

На временной служебной дороге, проложенной в связи со строительством трассы Муганлы-Исмаиллы, произошли оползни.
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В ведомстве отметили, что с целью обеспечения непрерывности и безопасности движения автотранспорта на указанных участках ремонтные работы будут проводиться в ночное время. По этой причине движение транспортных средств из Муганлы в Исмаиллы и в обратном направлении было ограничено на несколько часов.
"За это время водителям в качестве альтернативы рекомендуется использовать трассу Баку-Шамахы-Евлах (Агсуинский перевал)", - отметили в Госагентстве.
Ведомство также принесло извинения за возможные временные неудобства.