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Агентство по охране стратегических объектов объявило набор на военную службу

Агентство по охране стратегических объектов объявило набор на военную службу Начинается прием граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в Государственное агентство Азербайджана по охране стратегических объектов.
Происшествия
1 мая 2023 г. 13:24
Агентство по охране стратегических объектов объявило набор на военную службу

Начинается прием граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в Государственное агентство Азербайджана по охране стратегических объектов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве.

Военнослужащие, имеющие как минимум среднее общее образование, окончившие установленный законом срок действительной военной службы, ростом не ниже 1,85 см (участники Отечественной войны, представившие подтверждающий документ, ростом не ниже 1,80 см) и военнообязанные возрастом до 25 лет (за исключением женщин), с 8 по 19 мая могут обратиться в приемную комиссию, которая действует в Сумгайытском региональном управлении Государственного агентства по охране стратегических объектов.

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