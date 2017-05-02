В Агдашском районе поссорившаяся с матерью девушка совершила попытку суицида, выпив лекарственные средства

Агдаш. 2 мая. REPORT.AZ/ В Агдашском районе девушка, поссорившаяся с матерью, совершила попытку суицида, выпив лекарственные средства.

Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел в селе Пираза Агдашского района.

Так, местная жительница Исмаилова Марьям Арзуман гызы 1984 г.р. отравилась, выпив лекарственные препараты на почве семейного конфликта. Близкие, обнаружившие М. Исмаилову без сознания, тотчас доставили пострадавшую в Агдашскую центральную районную больницу. Состояние больной, помещенной в реанимационное отделение, оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.

Отметим, что М. Исмаилова замужем, имеет трех несовершеннолетних детей.