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    В Агдашском районе поссорившаяся с матерью девушка совершила попытку суицида, выпив лекарственные средства

    Отметим, что М. Исмаилова замужем, имеет трёх несовершеннолетних детей

    Агдаш. 2 мая. REPORT.AZ/ В Агдашском районе девушка, поссорившаяся с матерью, совершила попытку суицида, выпив лекарственные средства.

    Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел в селе Пираза Агдашского района.

    Так, местная жительница Исмаилова Марьям Арзуман гызы 1984 г.р. отравилась, выпив лекарственные препараты на почве семейного конфликта. Близкие, обнаружившие М. Исмаилову без сознания, тотчас доставили пострадавшую в Агдашскую центральную районную больницу. Состояние больной, помещенной в реанимационное отделение, оценивается как средней степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что М. Исмаилова замужем, имеет трех несовершеннолетних детей. 

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