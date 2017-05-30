В Агдаме задержан мужчина, выращивавший в горшке коноплю - ФОТО

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Агдам. 30 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержан мужчина, выращивавший в горшке коноплю.

Как передает карабахское бюро Report, во дворе дома 48-летннго жителя села Чеменли Мамедова Газанфара Хаси оглу обнаружены и изъяты полицией 198 г наркотических растений, из которых три были выращены в горшках и два в земле.

Мамедов Газанфар Хаси оглу был ранее судим.

По факту следственной группой Агдамского районного отделения полиции ведется расследование.