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    В Агдаме задержан мужчина, выращивавший в горшке коноплю - ФОТО

    В его доме обнаружено 198 г наркотических растений© Report.az

    Агдам. 30 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержан мужчина, выращивавший в горшке коноплю.

    Как передает карабахское бюро Report, во дворе дома 48-летннго жителя села Чеменли Мамедова Газанфара Хаси оглу обнаружены и изъяты полицией 198 г наркотических растений, из которых три были выращены в горшках и два в земле. 

    Мамедов Газанфар Хаси оглу был ранее судим.

    По факту следственной группой Агдамского районного отделения полиции ведется расследование.

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