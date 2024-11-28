О нас

Агададаш Агаев не признал свою вину на суде

Агададаш Агаев не признал свою вину на суде
Происшествия
28 ноября 2024 г. 16:00
Агададаш Агаев не признал свою вину на суде

В Бинагадинском районном суде состоялось очередное заседание по делу народного артиста Агададаша Агаева, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщает Report, слушание проходило под председательством судьи Вюсала Тагиева.

Свидетели происшествия не присутствовали на заседании, однако стороны согласились провести процесс без их участия.

В ходе заседания был зачитан обвинительный акт. Народный артист, комментируя обвинения, заявил о своей невиновности.

"Я пока не готов к выступлению. Вопросы остаются нерешенными. Если я прошу о помощи, то зачем мне делать это с матом?", – сказал Агаев.

Следующее заседание суда назначено на 3 декабря.

Напомним, что Нуреддин Джалилов и Назакят Пашаева признаны потерпевшими по этому делу. Н.Пашаева пострадала в результате попадания топора, брошенного артистом. Агададашу Агаеву предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağadadaş Ağayev özünü təqsirli bilməyib - MƏHKƏMƏ

Другие новости из категории

Начинается суд по делу о хищений в различных воинских частях Минобороны
Начинается суд по делу о хищений в различных воинских частях Минобороны
28 ноября 2024 г. 17:09
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
28 ноября 2024 г. 16:54
Число погибших в ДТП в Товузском районе увеличилось до семи
Число погибших в ДТП в Товузском районе увеличилось до семи
28 ноября 2024 г. 16:36
В Баку задержали серийного мошенника, обманывавшего курьеров
В Баку задержали серийного мошенника, обманывавшего курьеров
28 ноября 2024 г. 16:29
В Ордубаде обнаружен артиллерийский снаряд
В Ордубаде обнаружен артиллерийский снаряд
28 ноября 2024 г. 15:53
В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательстве
В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательстве
28 ноября 2024 г. 15:25
В Гаджигабуле арестованы лица, подозреваемые в обороте фальшивых денег
В Гаджигабуле арестованы лица, подозреваемые в обороте фальшивых денег
28 ноября 2024 г. 12:46
Главное управление провело операцию, обнаружено 40 килограммов наркотических средств
Главное управление провело операцию, обнаружено 40 килограммов наркотических средств
28 ноября 2024 г. 12:14
Оправдан предприниматель, к которому налоговый орган предъявил иск на сумму 1,5 млн манатов 
Оправдан предприниматель, к которому налоговый орган предъявил иск на сумму 1,5 млн манатов 
28 ноября 2024 г. 09:58
В Исмаиллы в административном здании произошел пожар
В Исмаиллы в административном здании произошел пожар
28 ноября 2024 г. 09:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi