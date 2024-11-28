Агададаш Агаев не признал свою вину на суде

В Бинагадинском районном суде состоялось очередное заседание по делу народного артиста Агададаша Агаева, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщает Report, слушание проходило под председательством судьи Вюсала Тагиева.

Свидетели происшествия не присутствовали на заседании, однако стороны согласились провести процесс без их участия.

В ходе заседания был зачитан обвинительный акт. Народный артист, комментируя обвинения, заявил о своей невиновности.

"Я пока не готов к выступлению. Вопросы остаются нерешенными. Если я прошу о помощи, то зачем мне делать это с матом?", – сказал Агаев.

Следующее заседание суда назначено на 3 декабря.

Напомним, что Нуреддин Джалилов и Назакят Пашаева признаны потерпевшими по этому делу. Н.Пашаева пострадала в результате попадания топора, брошенного артистом. Агададашу Агаеву предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).