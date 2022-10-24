Адвокаты в Азербайджане не смогут одновременно участвовать в нескольких судебных процессах

Адвокаты в Азербайджане не смогут одновременно участвовать в нескольких судебных процессах

Адвокаты в Азербайджане не смогут одновременно участвовать в нескольких судебных процессах.

Как сообщает Report, об этом председатель коллегии адвокатов Анар Багиров заявил на мероприятии "Адвокатура и ИКТ, современные вызовы".

По его словам, для этого должна существовать определенная система, чтобы судья мог узнать, есть ли у адвоката в это время другие процессы: "Я обратился к чиновникам министерства юстиции по этому вопросу".

Начальник отдела по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова сообщила, что об этом вопросе доложено министру Фикрету Мамедову: "Министр дал поручение реализовать его в ближайшее время".