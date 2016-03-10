Адвокаты: Причиной смерти Расима Алиева стала халатность врачей

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева, обвиняемых в избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова, воспользовавшись своим правом, выступили адвокаты обвиняемых. Они отметили, что причиной смерти Расима Алиева стала халатность врачей.

Затем обвиняемым было представлено последнее слово, однако они заявили, что пока не готовы к этому.

Очередное судебное заседание назначено на 17 марта.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил в отношении Э.Исмаилова и А.Алиева наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет, для Дж.Мамедова - 12 лет, С.Мамедова и К.Мадатова - 11,5 лет лишения свободы (в целом 63 года).

Отметим, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглы был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По данному факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По факту в отношении Э.Исмаилова, Дж.Мамедова, А.Алиева, К.Мадатова и С.Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Джавида Гусейнова было выдвинуто обвинение по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК, так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении, организатором которого был его двоюродный брат Э.Исмаилов, а после преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу К.Мадатова, Дж.Мамедова и С.Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица) УК, а также Э.Исмаилова и А.Алиева по ст. 126.3 и ст. 177.1 (кража) УК и дело направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Дж.Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Дело футболиста клуба "Габала" отправлено в Сабаильский районный суд.

Напомним, что некоторые из арестованных лиц являются футболистами.