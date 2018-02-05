Адвокаты потребовали снять арест, наложенный на имущество генералов бывшего МНБ

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова адвокаты обвиняемых лиц возбудили ходатайства.

Они потребовали снять арест, наложенный на имущество своих подзащитных.

Ходатайства были вынесены на обсуждение.

На данный момент объявлен перерыв, после которого суд огласит решение.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.