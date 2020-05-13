В Азербайджане адвокаты смогут посещать следственные изоляторы без справки

В Азербайджане возобновлен вход адвокатов в следственные изоляторы в прежнем порядке без дополнительной медицинской справки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

"Проведенные нами в последние дни обсуждения относительно требования медсправки на тест COVID-19 для посещения адвокатами следственных изоляторов нашли свое положительное решение. По указанию руководства Министерства юстиции с завтрашнего дня адвокатам разрешат посещать все следственные изоляторы на территории страны без предъявления дополнительной медицинской справки. При этом остается обязательным ношение медицинских масок, защитных перчаток и использование дезинфицирующих средств", - сказал он.