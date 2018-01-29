Адвоката экс-депутата Гюляр Ахмедовой наказали условно

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уловному делу адвоката экс-депутата Гюляр Ахмедовой Афсара Талыбова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был объявлен приговор.

Решением суда А.Талыбов приговорен к условному наказанию с 2 годами испытательного срока.

Недовольный решением гособвинитель подал апелляционный протест. Прокурор попросил ужесточить наказание. Процесс в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эмира Байрамова назначен на 2 февраля.

Отметим, что адвокат А.Талыбов обвиняется по статье 178 (мошенничество). Он обвиняется в присвоении 22 тыс 900 манатов, принадлежащих Мехману Самедову.

По обвинительному акту, А.Талыбов совершил мошенничество с нежвижимостью. В ходе судебного процесса стороны пошли на мировую. Потерпевший не предъявил к А.Талыбову никаких претензий.

Во время судебного следствия в отношении А.Талыбова мера пресечения в виде ареста применена не была.

Напомним, что после скандальной видеозаписи, распространенной бывшим ректором Азербайджанского международного университета Эльшадом Абдуллаевым, Гюляр Ахмедова отказалась от депутатского мандата. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Она обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и ст. 307.2 (недонесение о преступлениях и заранее не обещанное укрывательство преступлений, заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Г.Ахмедову к 3 годам лишения свободы. Затем, после апелляционной жалобы, решением Бакинского апелляционного суда Г.Ахмедова была приговорена к 3 годам условно и освобождена из зала суда.

В период судебного следствия А.Талыбов был адвокатом Г.Ахмедовой.