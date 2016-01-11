Адвокат встретился с Натигом Керимовым

"Председатель Совета старейшин Нардарана не жалуется на условия содержания"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Адвокат Эйюб Алекберов встретился с председателем Совета старейшин Нардарана Натигом Керимовым, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщил сам адвокат.

По словам Э.Алекберова, состояние здоровья Н.Керимова, содержащегося в следственном изоляторе Государственной службы безопасности (ГСБ), нормальное. Адвокат отметил, что его подзащитный не жалуется на условия содержания.

Отметим, что в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы безопасности, были выявлены основательные подозрения на то, что гражданин Азербайджанской Республики, житель поселка Нардаран Сабунчинского района города Баку Керимов Натиг Аловсат оглу был привлечен к сотрудничеству сотрудниками зарубежных спецслужб, на протяжении длительного времени выполнял данные ими поручения, совершил государственную измену путем шпионажа во вред государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В связи с этим Натиг Керимов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, проводимому Главным следственным управлением ГСБ, 7 января он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по ст. 274 (государственная измена) УК. Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.