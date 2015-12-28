Адвокат встретился с Хадиджой Исмаил

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Фахраддин Мехтиев встретился с сотрудницей радио "Свобода" ("Азадлыг Радиосу") Хадиджой Исмаил, находящейся под арестом.

Об этом Report сообщил сам адвокат.

По его словам, после получения положительного ответа на запрос в пенитенциарную службу министерства юстиции в связи со встречей, он встретился с Х.Исмаил: "Во время встречи мы с Х.Исмаил обсудили детали кассационной жалобы в Верховный суд. Кассационная жалоба будет подана в начале января 2016 года".

Адвокат отметил, что Х.Исмаил не имеет претензий к условиям содержания и у нее нет проблем со здоровьем.

Отметим, что Х.Исмаил была арестована в декабре прошлого года. Она обвинялась по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от выплаты налогов) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям она была осуждена на лишение свободы сроком на 7 лет и 5 месяцев. Не согласившись с приговором, Х.Исмаил подала апелляционную жалобу, однако жалоба не была удовлетворена.